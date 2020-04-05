Türkiye Hacettepe Üniversitesi 75 sözleşmeli personel alacak

Hacettepe Üniversitesi 75 sözleşmeli personel alacak

Türkiye

Hacettepe Üniversitesi 75 sözleşmeli personel alacak

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü, farklı kadrolarda istihdam etmek üzere 75 sözleşmeli personel alımı yapılacağını açıkladı.

05 Nisan 2020, Pazar 17:41 Son Güncelleme:
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Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinde görevlendirmek amacıyla KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle çoğunluğu hemşire olmak üzere sözleşmeli personel alacak. Rektörlük'ten yapılan açıklamada, "Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazete’de 26566 Sayı ile yayımlanan esasların Ek 2. Maddesi (b) bendinde belirtilen yönteme göre Üniversitemiz Hastanelerinde görevlendirmek amacıyla Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara giderleri Özel Bütçe ve Döner Sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere sözleşmeli personel alınacaktır" denildi.

Sözleşmeli personel alımı detayları için tıklayın


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