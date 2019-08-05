Hacettepe Üniversitesi akademik personel alıyor!
Hacettepe Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alıyor. İşte Öğretim görevlisi başvuruları nasıl yapılır? Araştırma görevlisi başvuruları nasıl yapılır? İşte ilanın detayları…
Hacettepe Üniversitesi 47 akademik personel alıyor. Başvurular 27 Ağustos’ta sona eriyor. İşte araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi başvuru şartları…
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı, Eczacılık Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi, Kanser Enstitüsü, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Başkent OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Tıp Fakültesi be Rektörlük birimlerine 47 akademik personel alıyor.
Başvurular 27 Ağustos’ta sona erecek. Başvuru yapacak adayların ALES’ten en az 70 puan almaları gerekiyor.