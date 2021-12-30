Türkiye Hacettepe Üniversitesi Araştırma-Öğretim Görevlisi alacak

Hacettepe Üniversitesi Araştırma-Öğretim Görevlisi alacak

Türkiye

Hacettepe Üniversitesi Araştırma-Öğretim Görevlisi alacak

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma-Öğretim Görevlisi duyurdu.

30 Aralık 2021, Perşembe 16:37 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarih, 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve 03.10.2019 tarih, 30907 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik maddesine göre Araştırma ve Öğretim Görevlisi kadrolarına eleman alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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