Türkiye Hacettepe Üniversitesi lisansüstü programlarına öğrenci alacak

Hacettepe Üniversitesi lisansüstü programlarına öğrenci alacak

Türkiye

Hacettepe Üniversitesi lisansüstü programlarına öğrenci alacak

Hacettepe Üniversitesi lisansüstü programlarına öğrenci alımı yapacağını duyurdu.

28 Temmuz 2021, Çarşamba 17:15 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Hacettepe Üniversitesi lisansüstü programlarına öğrenci alımı yapacak. Rektörlük'ten yapılan açıklamada "Üniversitemiz Sağlık Bilimleri ve Güzel Sanatlar Enstitülerine 2021-2022 Eğitim–Öğretim yılı Güz Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu ve Yabancı Uyruklu Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına, Sanatta Yeterlik/Doktora öğrencileri alınacaktır." denildi.

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