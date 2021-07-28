Hacettepe Üniversitesi lisansüstü programlarına öğrenci alacak
Hacettepe Üniversitesi lisansüstü programlarına öğrenci alımı yapacağını duyurdu.
28 Temmuz 2021, Çarşamba 17:15 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Hacettepe Üniversitesi lisansüstü programlarına öğrenci alımı yapacak. Rektörlük'ten yapılan açıklamada "Üniversitemiz Sağlık Bilimleri ve Güzel Sanatlar Enstitülerine 2021-2022 Eğitim–Öğretim yılı Güz Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu ve Yabancı Uyruklu Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına, Sanatta Yeterlik/Doktora öğrencileri alınacaktır." denildi.
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