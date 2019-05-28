Hacettepe Üniversitesi Başkent OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri bölümünde Kaynak Teknolojisi programına ders verecek öğretim görevlisi alıyor. İşte başvuru şartları…

Hacettepe Üniversitesi Başkent OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri bölümünde Kaynak Teknolojisi programına ders verecek öğretim görevlisi alımı yapılacak. Hacettepe Üniversitesi başvuru yapacak adaylarda Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında tezli yüksek lisans yapmış, yüksek lisans eğitimi sonrası alışılmış (geleneksel) ve alışılmamış (ileri) imalat usulleri alanında en az 5 yıl deneyimli olma şartı arıyor.

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