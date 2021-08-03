Türkiye Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi alım yapılacak

Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi alım yapılacak

Türkiye

Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi alım yapılacak

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alacağını duyurdu.

03 Ağustos 2021, Salı 17:53 Son Güncelleme:
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Hacettepe Üniversitesi birimlerinde açık bulunan ilandaki anabilim/anasanat dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların başvurularını, 4 - 20 Ağustos 2021 tarihleri arasında, ilandaki açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmekte olup, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular kadronun ilan edildiği birime, Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular ise Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğüne) yapılacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATÜ’ye göre atama yapılacaktır.

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