Türkiye Hacettepe Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

Hacettepe Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

Türkiye

Hacettepe Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli bilişim personeli alacağını duyurdu.

05 Ekim 2021, Salı 16:39 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre"Hacettepe Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde tam zamanlı istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, Hacettepe Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre 3 (Üç) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır"açıklaması yapıldı.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ 


Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Özdemir: Biz de rahatsızız
Murat Çelik
Rauf Tamer
Yeni siyaset
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Spor denince sadece futbol akla geliyordu
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Matilda Etkisi ve Özlem Türeci
Oral Çalışlar
Banu Şen
Spil Dağı'nın eteklerinde yazılan bereket ve üretim efsanesi: Manisa
Banu Şen
Şirin Sever
İtirazım var ama neye?
Şirin Sever
Erkut Can
Bu haberi okuyunca utandım!
Erkut Can
Murat Gülderen
Yapay zekanın 'Engeli' yok
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Dicle Üniversitesi 17 Öğretim Üyesi alacak