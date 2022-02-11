Hacı Bayram Veli, özellikle Anadolu’da İslamiyet’in filizlenmesinde büyük rol oynayan önemli isimlerden birisidir ve Ankara’da Hacı Bayram-ı Veli Camii, her yıl milyonlarca inanan tarafından ziyaret edilmektedir. TRT1’de yayınlanmaya başlayan Hacı Bayram-ı Veli: Aşkın Yolculuğu dizisinin ardından ise Hacı Bayram Veli’nin hayatı, eserleri ve sözlerine dair detaylar araştırılmaya başlandı…

HACI BAYRAM VELİ KİMDİR?

Doğum ismi, Numan bin Ahmed olan Hacı Bayram Veli 1352 yılında Ankara’da doğan Türk mutasavvıf ve şairdir. Hayatı boyunca hep ilim ile ilgilenen ve eserle kaleme alan Hacı Bayram-ı Veli, Fatih Sultan Mehmet'in hocası olan Akşemseddin'i de yazmış olduğu eserleri ile etkilemiştir.

Safevî Tarikâtı büyüklerinden Hoca Alâ ad-Dîn Ali Erdebilî’nin talebelerinden olan Şeyh Hâmid Hâmid’ûd-Dîn-i Veli'nin müridi ve Bayramîyye Tarikâtı'nın kurucusudur. Yaşamı boyunca pek çok mürit yetiştirmiştir.

Anadolu'da usta öğretmenlerden ders alan ve medreselerde yetişen Hacı Bayram Veli, eserlerini eski Türkçe olarak yazmış ve bilim ve tasavvuf üzerine yoğunlaşmıştır.

İslam ilmine yönelik de pek çok eser ortaya koyan Hacı Bayram-ı Veli yaşamı boyunca en çok Somuncu Baba'dan etkilenmiş ve Somuncu Baba'dan öğrenmiş olduğu şeyleri eserlerinde işlemiştir.

HACI BAYRAM VELİ NE ZAMAN VE NEREDE YAŞADI, TÜRBESİ NEREDE?

1352 yılında Ankara'nın Altındağ ilçesi, Solfasol mahallesinde dünyaya gelen Hacı Bayram Veli, hayatını Anadolu’da geçirmiş ve burada İslam’ın filizlenmesinde büyük rol oynamıştır. 1430 yılında yine doğduğu yer olan Ankara'nın Altındağ ilçesinde vefat eden Hacı Bayram Veli’nin türbesi Ankara'nın Altındağ ilçesinde Hacı Bayram Camii’nin bitişinde bulunmaktadır.

HACI BAYRAM VELİ’NİN ESERLERİ

Güçtür Feleğin Yayı

Bilmek İstersen Seni

Çalabım Bir Şar Yaratmış

Sen Seni Bil Sen Seni

Şathiyye

Malakat

Velayet Name

Şerh-i Besmele

HACI BAYRAMI-I VELİ’NİN SÖZLERİ