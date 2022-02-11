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Hacı Bayramı Veli dizisinin konusu nedir? Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu dizisinin oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler

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Hacı Bayramı Veli dizisinin konusu nedir? Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu dizisinin oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler

Hacı Bayramı Veli dizisi 11 Şubat Cuma akşamı TRT1 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Anadolu’da yetişen ve Bayramîyye Tarikâtı'nın kurucusu Molla Numan ve hocası Somuncu Baba’nın yer aldığı Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu dizisinin oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler televizyon izleyicileri tarafından merak ediliyor…

11 Şubat 2022, Cuma 17:56 Son Güncelleme:
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TRT1’in yeni dizisi Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu dizisinin konusu, oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler merak konusu oldu. 14 ve 15. yüzyıllarda yaşamış mutasavvıf ve şair Hacı Bayramı Veli’nin yaşadığı badirelerin ardından yaşadığı manevi arayış ve hayatının değişmesinin anlatıldığı Hacı Bayramı Veli dizisi heyecanla bekleniyor…

HACI BAYRAMI VELİ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli dizisi Anadolu’da İslamiyet’in filizlenmesinde büyük emeği olan Hacı Bayram-ı Veli’nin “bildim, buldum, oldum” düsturunu işleyecek ve onun tasavvuf dünyasını ekranlara taşıyacak.

HACI BAYRAM-I VELİ AŞKIN YOLCULUĞU DİZİSİNİN OYUNCULARI VE CANLANDIRDIKLARI KARAKTERLER

MOLLA NUMAN: Burak Sevinç

Kara Medrese’nin takdir edilen müderrislerindendir. Başına gelecek olan badirelerden sonra büyük bir manevi arayış içine girecektir. Somuncu Baba ile tanışmasından sonra hayata bakışı değişecektir.

SOMUNCU BABA: Hüseyin Soysalan

Yaşına rağmen dinç ve kuvvetli bir adamdır. Mesleği fırıncılık olduğu için Somuncu Baba olarak anılmaktadır. İnsanlara mesafelidir. Temel düsturu “Şöhret afettir!”

 

ABDAL MURAT: Atakan Yarımdünya

Abdal Murat, Molla Numan’ın öz ağabeyidir. Ankara ahalisi ona meczup gözüyle bakar. Onun muhabbeti bir tek Somuncu Baba’yadır. Ama gözü her zaman kardeşinin üstündedir.

MEVLÜT BEY: Sinan Albayrak

Mevlüt Bey Peçenek boyuna bağlı bir obanın Yörük beyidir. Obasının iyiliği için uğraşır. Yardımsever, eli açık bir adamdır. Somuncu Baba’nın fırıncıdan fazlası olduğunun farkındadır.

AYŞE HATUN: Sena Çakır

Mevlüt Beyin kızıdır. At biner, kılıç kuşanır, ok atar. Doğru bildiğini söylemekten çekinmez. Molla Numan ile karşılaştıkları andan itibaren oluşan bağ onu da olayların içine çekecektir.

MOLLA RÜSTEM: Fırat Topkorur

Molla Rüstem Kara Medrese’de hocadır. Molla Numan’ın yakın arkadaşıdır. Sermüderris olma hırsı gözünü kör edecek ve Molla Numan’a kurulan tuzaklara ortak olacaktır.

 

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