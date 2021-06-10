Kültür & Sanat Hacı Bektaş-ı Veli’nin portesi Hollanda’da satıldı

Hacı Bektaş-ı Veli’nin portesi Hollanda’da satıldı

Kültür & Sanat

Hacı Bektaş-ı Veli’nin portesi Hollanda’da satıldı

Türk ve Arap Dünyası Araştırma Merkezi (SOTA) Başkanı Mehmet Tütüncü’ye ait olan Hacı Bektaş-ı Veli ve Sarı Saltuk’un resmedildiği 371 yıllık portre, Hollanda’da satıldı. Portrenin 40 bin euro'ya (Yaklaşık 420 bin TL) Türkiye’den satın alındığı açıklandı.

10 Haziran 2021, Perşembe 08:55 Son Güncelleme:
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Ahmet el Üsküdari tarafından 371 yıl önce resmedilen, Türk-İslam tarihinin önemli figürlerinden Hacı Bektaş-ı Veli ve Sarı Saltuk Baba'nın yer aldığı portre Hollanda’nın Hattem kentindeki Oriental Art Müzayede Evi’nde yapılan açık artırmada satıldı. SOTA Başkanı Mehmet Tütüncü, portrenin 40 bin euro'ya (Yaklaşık 420 bin TL) ) satıldığını, alıcının ise Türkiye’den olduğunu ifade etti. Alıcının kimliği ise henüz paylaşılmadı.

PORTREDEKİ YILANIN HİKAYESİ

Mehmet Tütüncü, portrede derin bir hikayenin anlatıldığını ifade ederek, “Bu resim sadece portre değil aynı zamanda bir hikaye anlatıyor. Bu da üçüncü şahsiyet olan ejderha (yılan). Ejderha başını görüyoruz portrede. Bu ejderha, Hacı Bektaş-ı Veli’ye gelip soru soruyor, ‘Ben evlatlarımı kaybettim, bunlar nerededir?’ diyor. Tarihe baktığımız zaman, Sarı Saltuk, Balkanlar’a gittiği zaman bir ejderhayla karşılaşıyor ve onu öldürüyor. Ayrıca bu ejderha motifi, insan nefsini temsil ediyor, yani insanın nefsine yenilmesini” ifadelerini kullandı.

DHA

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