Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’ne öğretim görevlisi alınacak

Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon, Elektronik ve Otomasyon ile Mülkiyet Koruma ve Güvenlik bölümlerine öğretim görevlisi alıyor. İşte öğretim görevlisi alım şartları…

Hacı Bektaş Veli Üniversitesi yüksekokulların Yerel Yönetimler, Mekatronik ile Özel Güvenlik ve Koruma programlarına öğretim görevlisi alıyor. Öğretim görevlisi başvuruları 8 Ağustos’ta sona erecek.

Öğretim görevlisi kadrosuna başvuru yapacak adayların ALES’ten en az 70 puan almaları ve üniversite tarafından belirtilen özel şartları taşımaları gerekiyor.

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