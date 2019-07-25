Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’ne öğretim üyesi alınacak!

Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’ne Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, Eğitim Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi’ne öğretim üyesi alınacak. Peki, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’ne öğretim üyesi başvuru şartları ne? İşte öğretim üyesi ilanının detayları…

Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi, Alman Dili Eğitimi ve Restoratif Diş Tedavisi bölümlerine öğretim üyesi alınacak. Adayların Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ilanda belirttiği özel şartları taşımaları gerekiyor.

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