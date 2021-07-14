En güzel aşk, hoşgörü ve felsefe sözleri yüz yıllar öncesinden, Hacı Bektaşı Veli’den geliyor. İnsanın hem kendini hem de dünyayı bilmesi adına nasihatlerde bulunan Hacı Bektaşı Veli, “En yüce servet ilimdir” sözü ile de insanoğluna öğütlerini kısaca özetlemiştir. İşte, Hacı Bektaşı Veli sözleri…

HACI BEKTAŞI VELİ SÖZLERİ: EN GÜZEL AŞK, HOŞGÖRÜ, FELSEFE SÖZLERİ

Eline, diline, beline sahip ol.

Doğruluk dost kapısıdır.

Göze nur gönülden gelir.

En yüce servet ilimdir.

Abdal, Hakk’a hayran olandır.

Murada ermek, sabır iledir.

Araştırma açık bir sınavdır.

Hak güneşten daha zahirdir.

En büyük keramet çalışmaktır.

Çalışan insan kötülük düşünmez.

Her ne arar isen, kendinde ara.

İyiyi ve kötüyü seçen akıldır.

Arifler hem arıdır hem arıtıcı.

Gel ha gel, insan ol da öyle gel.

Adalet her işte, Hakk’ı bilmektir.

Okunacak en büyük kitap, insandır.

RESİMLİ, ANLAMLI VE KISA HACI BEKTAŞI VELİ SÖZLERİ

Dil mızraktan, daha derin yaralar.

İnsanın kemali, ahlâk güzelliğidir.

İlim beşikte başlar, mezarda biter.

Marifet ehlinin ilk makamı, edeptir.

Kendine ağır geleni, başkasına yapma.

Bir olalım, iri olalım, diri olalım.

İnsanın cemali, sözünün güzelliğidir.

Kuvvetini mazluma değil, zalime kullan!

Allah ile gönül arasında perde yoktur.

Marifet, nefsi silmek değil, bilmektir.

Hiçbir milleti ve insanı ayıplamayınız.

Çalışmadan geçinenler, bizden değildir.

Aşk meydanı, erenlerin ve bilenlerindir.

Hamı pişiremezsen, bari pişmişi ham etme.

Nefsine ağır geleni kimseye tatbik etme.

Dinine dizlerinle değil, kalbinle bağlan.

Âdem suretinde olan herkes, Âdem değildir.

Elden gelen her iyiliği, herkese yapınız.

İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır.

Düşünce karanlığına ışık tutanlara ne mutlu.

İbadetin yeri başkadır, işin yeri başkadır.

Âdem’in Âdemliği; akıl, hayâ ve ilim iledir.

HACI BEKTAŞİ VELİ ÖĞÜTLERİ

İnsanın gerçek güzelliği, sözünün güzelliğidir.

Düşmanınızın bile, insan olduğunu unutmayınız.

Kimsenin ayıbını arama, kendi ayıbını görür ol.

Kibrin aslı şeytan, tevazuunun aslı Rahman’dır.

Kanaatkâr olanlar, en büyük zenginliğe sahiptir.

Bilim, gerçeğe giden yolları aydınlatan ışıktır.

Oturduğun yeri pak et, kazandığın lokmayı hak et.

Ariflerin içinde, murdar nesne (kötülük) eğlenmez.

İnsanın olgunluğu, davranışlarının doğruluğundadır.

Dili, dini, rengi ne olursa olsun; iyiler iyidir.

Bizim erkânımız; ahlâkı Muhammed’i ve edebi Ali’dir.

İçi murdar kimseyi ne kadar dıştan yıkarsan arınmaz.

Hakikatin ilk makamı, toprak olacağımızın bilinmesidir.

Hükümdar (idareci), ancak adaleti ile başarılı olur.

İncinsen de incitme.

Âlimlere ve kendini bilenlere, alçak gönüllülük yaraşır.

İnsan dilinin arkasında gizlidir.

Cahiller ve hak tanımazlara, sükût ile karşılık veriniz.

Düşünce, davranış ve sevgiyi, Allah lezzeti olarak tadın.

Hakk’a erişebilmek için, büyüklere ve doğrulara yaklaşın.

Özünde ve sözünde temiz olmayanların, imanı tam değildir.

Devletli odur ki; cehli sile, gafletten uyanıp kendini bile.

Edep elbisesini, sırtınızdan ölünceye kadar çıkartmayınız.

Kadınlarınızı okutunuz, kadınları okumayan millet yükselemez.

İlmi ve bilgiyi yüce tutan kimse hiçbir zaman küçülmez, alçalmaz.

Yolumuz; ilim, irfan ve insanlık sevgisi üzerine kurulmuştur.

Daima iyiyi, güzeli, doğruyu öğrenebilmek için okuyunuz, okutunuz.

Bizi sevenlerin gönüllerinde biz oturur, dillerinde de biz konuşuruz.

Sevgi ve acıma, insanlık; hiddet ve şehvet ise hayvanlık vasfıdır.

İslamın temeli güzel ahlakın; ahlakın özü bilgi; bilginin özü akıldır.

Sen seni bilirsen yüzün hüda’dır. Sen seni bilmezsen, Hak senden cüdadır.

Karşısındaki insanın iyi olmasını isteyen, önce kendisi iyi olmalıdır.

Kendini büyük görme. Bugün ayağının altında biten ot, yarın mezarının üstünde bitecek.

İman bir hazine, iblis bir hırsız ise hazinedardır. Hazinedar giderse hırsız hazineyi çalar.

HACI BEKTAŞ-İ VELİ NASİHATLERİ

Sessiz kalmak bir şey bilmediğin anlamına gelmez. Çok konuşmak da çok şey bildiğini göstermez.

Aklın birinci koruması sabırdır. Aklın ikinci koruması utanmaktır. Aklın üçüncü koruması kanaattir

Büyük düşman odur ki: ilki nefsani istek ve arzulardır. İkinci kibir ve sapıklıktır. Üçüncü hilekarlık ve yalancılıktır.

Yalancılığın isteği, çekiştirme, kahkaha ve maskaralık: kendi ayıbını görmeyip, başkalarının ayıbını gözlemektir.

Nefis ise şeytanın vekilidir. Komutanları ise, kibir, haset, buhl (cimrilik), açgözlülük, öfke, kahkaha ve maskaralıktır

Yüce Allah Adem’i altmış türlü topraktan yarattı. Şayet bir topraktan yaratsa idi İnsanların hepsi aynı surette olurdu. Birbirini tanımazlardı. İnsan’ı üç karanlıktan yarattı. Yine üç nesne ile aydın kıldı. İlk önce, akıl nuruyla, ikinci olarak ilim nuruyla, üçüncü olarak marifet nuruyla aydın kıldı. Benim üç güzel dostum var; biri evde kalır, biri yolda kalır, biri de benimle gelir. Evde kalan ailemdir, yolda kalan dostlarımdır, benimle gelen iyiliklerimdir.

Gönül büyük bir şehirdir. Noksan sıfatlardan uzak olan yüce Tanrı arşa değin neyi yarattı ise o şehirde vardır, o şehire sığar.

Zahidin ibadeti, aslını bilmeden iş yapmasıdır. Arifin tefekkürü, Allah’ın ilahi sanatına bakarak iş yapmasıdır. Muhibin yalvarıp yakarması ise, sevgiyle muamele etmesidir Şimdi kim bu sözleri anlamadı, kendini dahi bilmedi. Her ne kadar insan suretinde olsa da insan mertebesinde değildir. Henüz endişeleri ve malları çokluğu içinde boğulmuşlardır. Hayvanlar gibidirler.