Hacı Sabancı: Sakin ol şampiyon evdeyim
Corona virüs salgını nedeniyle evinde kalan Hacı Sabancı, spor yapmayı ihmal etmediğini gösterdiği paylaşımıyla olay oldu. Boğaz kenarındaki fotoğrafının altına bir takipçisi "Siz dışarıdasınız spor bahanesiyle. Pes yani" diye tepki gösterince, Sabancı evde olduğunu belirterek "Sakin ol şampiyon, evdeyim" diye yazdı. Sabancı'nın yanıtı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
22 Mart 2020, Pazar 09:17 Son Güncelleme:
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Türkiye'de corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 'evde kal' çağrıları sürerken, Hacı Sabancı'nın yaptığı bir sosyal medya paylaşımı gündeme oturdu. Açık havada bisiklet ile kardio yapan Sabancı, Instagram’dan da paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Ancak fotoğrafın dışarıda çekilmesine tepki gösteren bir takipçisi, "İnanamıyorum size. Devlet dışarı çıkmayın diyor, siz dışarıdasınız spor bahanesiyle. Pes yani" dedi.
Yanıtı olay oldu
Sabancı ise bu yoruma, "Sakin ol şampiyon, evdeyim" şeklinde yanıt verdi. Hacı Sabancı'nın bu yanıtı, sosyal medyada gündem oldu.
Hacı Sabancı'nın cardio yaptığı bisikletin fiyatı 10. 500 TL.
Twitter'da sosyal medya kullanıcılarının kendi evlerinden çektikleri fotoğraflarının yer aldığı "Sakin ol şampiyon, evdeyim" paylaşımları yapıldı.
https://twitter.com/delu_divane/status/1241489272617742336
https://twitter.com/tabudeviren/status/1241467474501132301
https://twitter.com/mertpostif/status/1241435548973178880