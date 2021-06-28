Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı çiftinin düğünü Çırağan’a alındı

Geçtiğimiz aralık ayında nişanlanarak evliliğe ilk adımı atan cemiyetin ünlü çifti Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı’nın düğün tarihi değişti! 26 Ağustos’ta, Sabancı Ailesi’nin Kanlıca’daki yalısında nikah masasına oturmayı planlayan çift, pandemi koşullarının hafiflemesiyle birlikte büyük bir düğün yapmaya karar verdi.

650 KONUK DAVETLİ

Çift, düğün planlarını revize ederek, yeni tarih olarak 3 Eylül’ü seçti. Mekan ise dillere destan düğünlerin adresi Çırağan Sarayı olacak. Geniş bir çevreleri olan Arzu-Ömer Sabancı, en büyük oğulları Hacı Sabancı’nın düğünün ailelerine yakışır bir şekilde olmasını istiyor. 650 konuğun davetli olacağı düğünün, bu yılın en görkemli düğünlerinden biri olacağına kuşku yok. MEHMET ÜSTÜNDAĞ/ HÜRRİYET





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