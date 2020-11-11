Magazin Hacı Sabancı'dan Nazlı Kayı'ya evlilik teklifi

Hacı Sabancı'dan Nazlı Kayı'ya evlilik teklifi

Magazin

Hacı Sabancı'dan Nazlı Kayı'ya evlilik teklifi

2017 yılından beri aşk yaşayan iş insanı Hacı Sabancı ile sosyetik güzel Nazlı Kayı, evliliğe ilk adımı atıyor. Sabancı, geçtiğimiz akşam Kayı'ya sürpriz yaparak, tektaş yüzükle evlenme teklif etti.

11 Kasım 2020, Çarşamba 14:55 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Hacı Sabancı, romantik bir akşam yemeğinde, sevgilisi Nazlı Kayı’ya tektaş yüzükle evlilik teklifinde bulundu. Bu teklif karşısında gözyaşlarına hakim olamayan Nazlı Kayı, “Evet” diyerek, Sabancı ile evliliğe ilk adımı attı.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Londra’daki University Of Westminster’in hukuk bölümünden mezun olan 27 yaşındaki Nazlı Kayı, bir dergiye verdiği röportajda şunları söylemişti:

"Kendimi güzel buluyorum. Aynaya baktığımda gördüğümden memnunum. Ama dış görünüşüne kafayı takmış bir tip değilim."

"Hacı ile yapmaktan en çok keyif aldıklarımızın başında; seyahat etmek, festivallere gitmek ve sergileri gezmek geliyor. Sanata dair kendisinden çok şey öğreniyorum. Birlikte spor da yapıyoruz.

'İlişkide trip atmak doğru değil'

"Bizim ilişkimizde saygı, güven ve sevgi var. Olmazsa olmazımız ise empati yapma yetisi."

"Aşkta trip atmak, çocuk gibi davranmak doğru değil."



İlgili Haberler
Sabancı Ailesi dizi oluyorNazlı Kayı ve Hacı Sabancı günde 2 saat spor mesaisi yapıyorKerim Sabancı gecelerdeHacı Sabancı'dan sevgilisi Nazlı Kayı'ya 265 bin TL’lik hediye saatHacı Sabancı, Nazlı Kayı'yı öpmeye doyamadı


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Sercan Yaşar
Depreme reklam molası
Sercan Yaşar
Filiz Özkol
11 Kasım 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Elif Demirtaş Bilir
Asya "Sadakatsiz"liğe kanat çırptı
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
Tembel kızlar için cilt bakım tüyoları
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Serkan Çayoğlu: Özge ile birlikte büyüyoruz!