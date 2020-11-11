Hacı Sabancı, romantik bir akşam yemeğinde, sevgilisi Nazlı Kayı’ya tektaş yüzükle evlilik teklifinde bulundu. Bu teklif karşısında gözyaşlarına hakim olamayan Nazlı Kayı, “Evet” diyerek, Sabancı ile evliliğe ilk adımı attı.

Londra’daki University Of Westminster’in hukuk bölümünden mezun olan 27 yaşındaki Nazlı Kayı, bir dergiye verdiği röportajda şunları söylemişti:

"Kendimi güzel buluyorum. Aynaya baktığımda gördüğümden memnunum. Ama dış görünüşüne kafayı takmış bir tip değilim."

"Hacı ile yapmaktan en çok keyif aldıklarımızın başında; seyahat etmek, festivallere gitmek ve sergileri gezmek geliyor. Sanata dair kendisinden çok şey öğreniyorum. Birlikte spor da yapıyoruz.

'İlişkide trip atmak doğru değil'

"Bizim ilişkimizde saygı, güven ve sevgi var. Olmazsa olmazımız ise empati yapma yetisi."

"Aşkta trip atmak, çocuk gibi davranmak doğru değil."











