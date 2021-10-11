Hacı Sabancı’nın eşi Nazlı Kayı, son günlerin en çok merak edilen isimleri arasına girdi. Sosyetik güzel Nazlı Kayı ile iş dünyasının tanınmış ismi Hacı Sabancı’nın sessiz sedasız gerçekleşen düğününün ardından gözler gelin ve damada çevrildi. İşte, Nazlı Kaya ve Hakan Sabancı hakkında merak edilen soruların yanıtları…

HACI SABANCI’NIN EŞİ NAZLI KAYI KİMDİR?

Hacı Sabancı’nın eşi Nazlı Kayı 28 yaşında ve Bursalı bir ailenin kızıdır. Liseye kadar Bursa'da yaşamına devam eden Nazlı Kayı, lise eğitimi için İstanbul'a yerleşti ve Koç Lisesi’nden mezun oldu. Lisans eğitimini ise Londra'daki University Of Westminster'da hukuk bölümünde tamamladı.

Mezuniyetinin ardından İstanbul Modern'de sanat tarihiyle ilgili dersler almaya başlayan Nazlı Kayı uzun bir süredir, cemiyetin yakından tanıdığı bir isim olan Hacı Sabancı ile birlikteydi. Hacı Sabancı, 2020 kasım ayında üç yıldır aşk yaşadığı Nazlı Kayı'ya evlilik teklif etmişti.

Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı, düğünlerini Çırağan Sarayı’nda yapmayı planlarken, Nazlı Kayı’nın üvey babası Kaan Dimili’nin hayatını kaybetmesi nedeniyle düğün ertelenmişti. Acı haberin üzerinden 40 gün geçtikten sonra ünlü çift düğününü sessiz sedasız yaptı.

HACI SABANCI KİMDİR?

1987 yılında dünyaya gelen Hacı Sabancı, Arzu ve Ömer Sabancı'nın en büyük oğludur. Lisans eğitimini Amerika/Boston TUFTS University'de ekonomi alan Hacı Sabancı, lisansüstü eğitimini yurt dışında tamamladıktan sonra, en iyi tecrübeyi babası Ömer Sabancı'nın yanında öğreneceğini düşünerek Türkiye'ye döndü.

Amerika'da aldığı eğitimin ardından dokuz yıldır babasıyla birlikte Densa Holding'de çalışan Hacı Sabancı, "Asla işkolik değilimdir" diyor ve en büyük tutkusunun ise Beşiktaş ve sanat olduğunu ifade ediyor.

Hacı Sabancı, Türk sanatçılar olmak üzere heykel, tablo, video art gibi değişik çağdaş sanat eserlerinden oluşan bir koleksiyona sahip.