Türkiye Hacıhıdır Barajı Gölü'nde korkutan görüntü! Bakanlık inceleme başlattı

Hacıhıdır Barajı Gölü'nde korkutan görüntü! Bakanlık inceleme başlattı

Türkiye

Hacıhıdır Barajı Gölü'nde korkutan görüntü! Bakanlık inceleme başlattı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Hacıhıdır Barajı Gölü'nde, ölü balıkların kıyıya vurmasıyla ilgili Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Balık ölümlerinin, göldeki suyun azalmasıyla oluşan oksijen yetersizliğinden kaynaklandığı tahmin ediliyor.

25 Kasım 2021, Perşembe 09:43 Son Güncelleme:
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Hacıhıdır Barajı Gölü'nde binlerce balık, kıyıya vurdu. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gölden su ve ölü balık numuneleri alıp, inceleme başlattı.



Siverek'e bağlı Kargalı Mahallesi yakınlarında bulunan ve sulama amaçlı yapılan Hacıhıdır Baraj Gölü'nde binlerce balık, kıyıya vurdu. Ölü balıkları fark eden mahallelinin ihbarı üzerine Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gölden su ve ölü Balık numuneleri alarak, inceleme başlattı.

Bölgede tedirginliğe yol açan balık ölümlerinin, göldeki suyun azalmasıyla oluşan oksijen yetersizliğinden kaynaklandığı tahmin edilirken, kesin sonucun, inceleme sonrası belli olacağı belirtildi. 


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