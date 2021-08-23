Türkiye Hacıhıdır Barajı'nda su seviyesi düştü

Hacıhıdır Barajı'nda su seviyesi düştü

Türkiye

Hacıhıdır Barajı'nda su seviyesi düştü

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, 1989 yılında sulama amaçlı yapılan Hacıhıdır Barajı'nda su seviyesi düştü.

23 Ağustos 2021, Pazartesi 18:15 Son Güncelleme:
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İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta, Şehir Çayı üzerinde sulama için kullanılan Hacıhıdır Barajı'nın su seviyesi, mevsimsel yağışların olmaması ve kuraklık nedeniyle ilk kez düştü. Baraj, kuruma noktasına geldi. 2 bin hektarlık alana sulama hizmeti veren barajda su seviyesinin düşmesi, bölge çiftçilerinde endişeye neden oldu.

Barajın su seviyesinin ilk kez bu kadar düştüğünü belirten Mehmet Kırklar, "Yıllardır burada yaşıyoruz, baraj gölünde su seviyesinin bu kadar çekildiğini ilk kez gördüm. Son iki yıldır yağmur az yağıyor ve kuraklık var. Büyük ölçüde sulamada yapıyorduk. Kuraklık nedeniyle baraj gölü kuruma noktasına geldi" dedi.

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa)(DHA)

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