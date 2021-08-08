Haçiko Derneği’nden yangın mağduru hayvanlara destek

Ömür Gedik’in kurucu başkanı olduğu HAÇİKO Derneği sahada kurtarma ve tedavi çalışmalarını yürüten farklı ekipleri ile Manavgat, Antalya, Marmaris, Bodrum, Muğla ve Mersin’deki yangın bölgelerinde görev yapıyor.

Yangın bölgelerinden kurtarılarak kliniklerde tedavi altına alınanlar içerisinde büyükbaş, küçükbaş hayvanlar, at, eşek, kaplumbağa, kedi ve köpekler bulunuyor.

Dernek Van’daki sel bölgesinde de bir ekipleri ile acil müdahalede bulunuyor.

Kurtarılan hayvanları Bursa’daki geçici bakım evinden sonra İstanbul’daki HAÇİKO Yaşam Çiftliği’ne taşımayı planlayan dernek bu konuda yürüttükleri çalışmalar için destek bekliyor.

Geniş bir araziye kurulması planlanan çiftliğin kış gelmeden bitirilerek açılışının yapılması hedefleniyor.

Resmi yardım toplama iznine sahip bir hayvan hakları derneği olan HAÇİKO bu projesi ile bugüne dek pek çok büyük kurumsal destek almış ve almayı da sürdürmektedir.

Çiftlikte tedavi, kısırlaştırma, barınma ve sahiplendirme ünitelerinin yanı sıra çocuklar için hayvan hakları seminerleri verilecek eğitim binası ve hayvan sevgisi müzesi de bulunacak.



