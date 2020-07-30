Corona nedeniyle dünya ekonomilerinde yaşanan durgunluk ve buna karşılık ABD ve Avrupa öncülüğüne merkez bankalarının piyasa bol para sürmesi, ABD-Çin geriliminin artarak devam etmesi ve düşen faizler nedeniyle paranın yeni güvenli liman arayışı altını son 2 haftada uçurdu. Altının ons (31.1 gram) fiyatı 1.981 dolarla 2011'deki 1921 dolarlık rekorunu geride bıraktı.

Gram altın da buna paralel rekordan rekora koştu. Son bir iki günde dolarda görülen yukarı yönlü hareket gram/TL fiyatını destekledi. Dün 439.8 lirayla yeni zirve test edildi. Artan fiyatlara rağmen vatandaşın altın talebi de yüksek. Belki tam altın alınmıyor ama gram, yarım gram, çeyreğin çeyreği gibi daha düşük gramajlara yoğun talep. Peki altın fiyatlar daha ne kadar yükselecek?

Madenciler hedef yükseltti

Amerikalı Goldman Sachs (2.300 dolar tahmini var) gibi uluslararası birçok kurum , altında yılsonu tahminini yukarı çekti. Genel beklenti 2.000 doların aşılacağı yönünde. Aynı şekilde altın madeni işletenler yani altın üreticileri de tahminlerini revize etti. Mayıs ayına kadar 1.700 doların test edileceğini öngören dünyanın en büyük altın madencileri şu sıralar yılsonu tahminleri için kapıyı 2.100-2.200 dolardan açıyor.

Düşüşler sizi yanıltmasın

Orta ve uzun vadede piyasaların altının lehine olduğuna dikkat çeken Hacıoğlu Gold Mining'in CEO'su Yasin Hacıoğlu, "Yükselişini sürdüren ons altında 1.955 ve 1.970 direnç, 1.920 ve 1.905 seviyeleri destek olarak öne çıkabilir. 2.000 dolar psikolojik bölge. Kâr realizasyonuyla geri çekilmeler olsa da altındaki yükselişin kesileceğini düşünmek hayalcilik olur. 1955-1970 doların üzerinde kalındığı sürece yeni zirvelere yolculuk başlayacaktır" dedi.

Aralık ayına kadar fırsat bulunuyor

Aralık ve şubat aylarında POSTA'ya yaptığı açıklamalarla altının şu anki seviyelerini öngören Hacıoğlu, aralık ayı için gramda 550 lira tahminlerinin olduğunu vurguladı ve "Güvenli liman olan altında alım fırsatı aralık ayına kadar devam edecek" diye konuştu. Yasin Hacıoğlu, şöyle devam etti: "93.64 ile son 4 ayın en düşük seviyesine gerileyen dolar endeksi altını desteklemeyi sürdürüyor. Global piyasalarda ana konular; salgına dair endişeler, merkez bankalarının ve hükümetlerin sağladığı parasal destekler, ABD-Çin ilişkileri."

Kuyumcuların da beklentisi yüksek

Kapalıçarşı esnafı da gram atlın fiyatlarında yükseliş öngörüyor. Tahminler şimdiden 500 liraya ulaşmış durumda. Bazı kuyumcular bu rakamın da üzerine çıkalacağını ifade ediyor. Mısır Çarşısı'nda kuyumculuk yapan Uğur Salih Özbenim, "Altına karşı inanılmaz bir talep var. İnsanlar 'Para yok' diyor ama torba dolusu parayla gelip altın alıyor. Özellikle gram, çeyrek ve Cumhuriyet Altını'na talep çok. Altının bayramdan sonra bir miktar düşse de gramın yıl sonuna doğru 500-550 bandına çıkacağı belirtiliyor" dedi.

Altın üreticileri ne diyor?

Şirket Ons/Dolar

Barrick 2.180

Acacia 2.200

Polyus 2.195

Gold Fields 2.205

Hacıoğlu Gold Mining 2.205

Kinross 2.190

AngloGold Ashanti 2.280

*Ocak 2021'e kadarki öngörüler.

Fed kararı da sarı metale yaradı

Altın için bu haftanın en önemli konularından biri de Amerika Merkez Bankası Fed'in açıklayacağı faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın parasal genişlemeyle ilgili vereceği sinyaldi. Fed, faizi yüzde 0-0.25 aralığında sabit tuttu. Powell da yaptığı açıklamada "Zorlu zamanlarda ABD ekonomisini desteklemek, dengeyi sağlamak, toparlanmanın hızlı olması için elimizden geleni yapmaya hazırız" dedi ve toparlanmanın yavaş olduğuna dikkat çekti. Piyasadaki bol parayı destekleyen bu açıklamalarla ons altın yeniden 1.980 dolar seviyelerine çıktınca gram altın 443 lirayla rekor kırdı.