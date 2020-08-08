Etkinlik Rehberi Hacıyatmaz nasıl yapılır?

Hacıyatmaz nasıl yapılır?

Etkinlik Rehberi

Hacıyatmaz nasıl yapılır?

Çocukların en çok sevdiği oyuncaklardan birisi de hacıyatmazdır. Evde kolaylıkla kendi hacıyatmazınızı kendiniz tasarlayabilirsiniz. Peki, hacıyatmaz nasıl yapılır? Detaylar haberimizde.

08 Ağustos 2020, Cumartesi 17:44 Son Güncelleme:
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Kendi zevkinize göre tasarlayabileceğiniz hacıyatmazlar sayesinde çocuğunuzun hem el becerisi gelişecek hem de çok eğlenecek. Peki, hacıyatmaz nasıl yapılır? Detaylar haberimizde. 

Malzemeler 

  • Plastik bardak ve çukur kapağı
  • Oyun hamuru 
  • 2 adet cıvata somunu
  • Yapıştırıcı 
  • Keçe

Oyuncak hacıyatmaz yapılışı

Bardağın kapağı oyun hamuru ile kaplanır. Hamurun iki yanına denge oluşturması için cıvata somunları yerleştirilir. Somunlar bir parça oyun hamuru ile kapatılır. İçi dolu olsun istiyorsanız istediğiniz figürü oluşturup hamurun üzerine yapıştırabilirsiniz. Kapak ve bardak yapıştırıcı ile sabitlenir. Dış yüzü istenilen figürde süslenir.

Not: Bu etkinlik 3 yaş sonrası için uygundur.

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