Kendi zevkinize göre tasarlayabileceğiniz hacıyatmazlar sayesinde çocuğunuzun hem el becerisi gelişecek hem de çok eğlenecek. Peki, hacıyatmaz nasıl yapılır? Detaylar haberimizde.

Malzemeler

Plastik bardak ve çukur kapağı

Oyun hamuru

2 adet cıvata somunu

Yapıştırıcı

Keçe

Oyuncak hacıyatmaz yapılışı

Bardağın kapağı oyun hamuru ile kaplanır. Hamurun iki yanına denge oluşturması için cıvata somunları yerleştirilir. Somunlar bir parça oyun hamuru ile kapatılır. İçi dolu olsun istiyorsanız istediğiniz figürü oluşturup hamurun üzerine yapıştırabilirsiniz. Kapak ve bardak yapıştırıcı ile sabitlenir. Dış yüzü istenilen figürde süslenir.

Not: Bu etkinlik 3 yaş sonrası için uygundur.



