Hacizler yapılandırmayla kalkacak

Bu tarihten itibaren 3 milyona yakın vatandaş 20 milyar liranın üzerinde borcu için yapılandırma başvurusu yaptı. Düzenleme borç gecikme faiz ve cezasında önemli indirimler sunuyor. Üstelik peşin ödemede neredeyse anaparanın ödenmesini sağlıyor.

Ödeme nispetinde!

Kamuya olan borçları nedeniyle evine, arabasına ve banka hesaplarına haciz uygulanmış olan milyonlarca kişi yapılandırma dilekçesi verdiğinde, hacizlerin ne zaman kalkacağını merak ediyor. Yapılandırma sadece borç ödemede kolaylık getirmiyor. Bundan önce borcu nedeniyle oluşan hacizlerin de kaldırılmasına olanak sağlıyor. Kanuna göre; ödenecek alacaklarla ilgili olarak tatbik edilen hacizlerin yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacağı ve buna isabet eden teminatların iade edileceği hükme bağlanıyor.

Talep üzerine satılabilecek

Buna göre, yapılandırma kapsamındaki borçlarını ödemek üzere başvuran ve borçlarına karşılık ödemede bulunan mükelleflerin mal varlığına konulan hacizler, bu malların bölünebilir nitelikte olması ve haczin devam edeceği malların, ödenmemiş taksitlerin yapılandırma öncesi tutarını karşılayacak değerde olması şartıyla ödemeler nispetinde kaldırılacak. Eğer bu kanun kapsamında ödenecek alacaklar nedeniyle haczedilen mallar, borçlunun talebi halinde alacaklı tahsil dairesince satılabilecek.







