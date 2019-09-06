Hacizli araçları ihbar edene 6 bin lira ödül var!

AVM otoparklarında, sokaklarda terk edilmiş, uzun süredir park halinde kalmış otomobillere ilişkin olarak istihbarat şirketleri harekete geçmeye başladı

Sahiplerinin borçlarından dolayı gelen hacizler nedeniyle yakalama kararı bulunan otomobilleri ihbar edenlere ise otomobilin değerine göre ödül verilmeye başlandı.

Bazı şirketlerin üstlendiği bu görev sosyal medyada da yer almaya başladı. Instagram, Facebook gibi mecralarda hacizli arabalara ilişkin dosyaları elinde tutan şirketler ilan vererek arabaların bulunmasını hızlandırıyor.

HEMEN ÇEKİLİYOR

Uzun süre beklemesinden dolayı şüphelenilen otomobilin plakasını istihbarat şirketine gönderildiğinde araç hakkında haciz, yakalama kararı olup olmadığı kontrol ediliyor.

Bunun ardından ihbarcıdan otomobilin açık adresi talep ediliyor ve hacizli, yakalamalı araç adresinden çekici ile alınıyor.

Sonrasında ise hukuki işlemler uygulanıyor ve otomobil icra dairesi tarafından satışa çıkarılıyor. Bu sayede alacaklı olan kişilerin mağduriyetleri de giderilmiş oluyor.

ÖDÜL 6000 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

İhbar edilen otomobilin aranan kriterlere uyması halinde istihbarat şirketleri ihbarcıya 300 lirayla 6000 lira arasında ödeme gerçekleştiriyor. Antika değeri haricinde çok eski olan otomobillerin satışından da fazla gelir elde edilmemesi nedeniyle ekonomik değeri olan otomobiller için ihbar ödemesi gerçekleştiriliyor.

İCRA DAİRELERİNDE HACİZLİ ARABALAR YARI FİYATINA SATILIYOR

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes icra dairelerine giderek hacizli arabaları inceleme ve ihalelerine girme hakkına sahip durumda. Sahiplerinin borçları nedeniyle haciz konulan ve icradan satışa çıkarılan arabalara teklif verip uygun fiyatlara sahip olunuyor.

Burak TAŞÇI / HÜRRİYET