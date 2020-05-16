Geçtiğimiz hafta birçok ünlü ismin çalıştığı bir hukuk firmasını hedef alan REvil fidye yazılım grubu, bu sefer de ABD Başkanı Donald Trump’ı hedef aldı. Trump’tan 42 milyon dolar isteyen grup, aksi taktirde kendisinin tüm ‘kirli çamaşırlarını’ ortaya dökeceklerini söyledi.

Grup, Grubman Shire Meiselas & Sacks isminde oldukça ünlü bir hukuk firmasının veri tabanını hacklemişti. Fidye yazılım grubu aralarında Robert DeNiro’dan Madonna’ya kadar birçok ünlü ismin çalıştığı firmanın yer aldığı ve içinde sözleşmeler, e-posta adresleri, yazışmalar gibi tahminen 756 GB olduğu tahmin edilen büyük bir veri grubunu ele geçirmişti.

Hackerler, 14 Mayıs tarihine kadar 21 milyon dolar talebinde bulunmuşlardı ancak New York merkezli hukuk firması bu parayı ödemeyi reddetmişti. Grup, miktarı iki katına çıkararak 42 milyon dolar yaptı ve Donald Trump’ın gizli verilerini açıklamakla tehdit etti.

Grup yayınladığı fidye yazısında “ Fidye artık 42.000.000 dolar. Yayınlayacağımız diğer kişi Donald Trump. Devam eden bir seçim var ve tonlarca kirli çamaşırını bulduk. Sayın Trump, eğer başkan olarak kalmak istiyorsanız onları uyarın, aksi halde bu hırsınızı sonsuza kadar unutabilirsiniz. Ve siz oy verenler, böyle bir yayından sonra kesinlikle onu başkan olarak görmek istemezsiniz. Son tarih bir hafta” dedi.

Hacker’lar, fidyeyi kripto para olan Monero şeklinde talep etti ancak daha yüksek bir talep ödenmesi halinde Bitcoin de kabul edeceklerini söyledi. Yazılımcılar hiçbir zaman hukuk firmasının müşterisi olmadığı halde Trump'ın gizli verilerini nasıl ele geçirdi belli değil.





Firma, fidye ödense dahi hackerların bu verileri yayınlayabileceğini söyledi. Federal Araştırma Bürosu (FBI), bu hack saldırısını bir terörist eylem olarak adlandırdı. Ayrıca fidye ödemek ve pazarlığını yapmak federal ceza hukukunun ihlali anlamına da geliyor.



