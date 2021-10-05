Bilim & Teknoloji Hacker grubu Anonymous, Facebook kesintileri hakkında açıklama yaptı

Hacker grubu Anonymous, Facebook kesintileri hakkında açıklama yaptı

Bilim & Teknoloji

Hacker grubu Anonymous, Facebook kesintileri hakkında açıklama yaptı

Hacker grubu Anonymous, yaklaşık 6 saat süren Facebook kesintilerinin ardından Twitter'dan bir açıklama yaptı ve henüz hiçbir şeyin tam olarak düzelmediğini belirtti.

05 Ekim 2021, Salı 08:54 Son Güncelleme:
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Facebook’un Instagram ve WhatsApp hizmetleri, 6 saat boyunca erişilemez hale geldi. 2 milyardan fazla kullanıcının kullandığı hizmetlerin çökmesi tüm dünyada büyük ses getirdi.

Ardından Facebook, sorunu düzeltse de Anonymous, durumun öyle olmadığını söyledi.

Hacker grubu Anonymous’un Twitter hesabından yapılan paylaşımda Facebook’un Alan Adları Sistemi’nin (DNS) yeniden aktifleştirildiği belirtildi. Fakat bununla birlikte Facebook hizmetlerine erişim sağlanmış olsa da Anonymous, bunun henüz her şeyin henüz tamamen düzeltildiği anlamına gelmediğini söyledi.

 

 

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