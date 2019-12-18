ABD'de faaliyet gösteren Epilepsi Vakfı (The Epilepsy Foundation) 30 bin takipçisi bulunan Twitter resmi hesaplarını takip eden kullanıcıların, hackerlar tarafından hedef alındığı iddia etti. Vakıf, epilepsi ulusal farkındalık ayı olan Kasım ayında, takipçilerinin mesaj kutularına, patlayan flaş ve ışıklardan oluşan bir GIF (hareketli görsel) gönderildiğini öne sürdü. Parlak ışıklar, alarm ışıkları, flaş lambaları epilepsi nöbetlerini tetikleyebiliyor, ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Vakfa göre, bu mesajlar epilepsi hastalarının nöbetlerini tetiklemek için 'kasten' gönderildi. Şu ana kadar 30 vaka bildiren vakıf, konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu. Vakfın avukatı, bu siber saldırının epilepsi hastalarının hassas doğasını hedef aldığına dikkat çekti.

Bu, epilepsi hastalarına yönelik ilk siber saldırı değil. Vakıf, 2008'de benzer bir saldırıya maruz kalmış, vakfa hizmet eden bir forum patlayan ve yanıp sönen ışıklardan oluşan yüzlerce mesaj almıştı. ABD'li gazeteci ve yazar Kurt Eichenwald ise, ABD 2016 seçim döneminde aday olan başkan Donald Trump'ı eleştiren sözleri nedeniyle, Trump destekçilerinin benzer bir saldırısına maruz kalmıştı. Hacker John Rayne Rivello, Eichenwald'a gönderdiği mesajda "Bir nöbeti hak ediyorsun. Bakalım ölecek misin" ifadelerini yer alıyordu. Eichenwald, eşi o gün evde olmasaydı 'ölebileceği' açıklamasını yapmıştı. Saldırgan Rivello'nun mahkeme tarafından suçlu bulunması bekleniyor. Davanın, epilepsi hastalarının siber ataklar konusundaki yasal mücadelelerinde örnek teşkil etmesi açısından önemli. Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü'nün 2017 verilerine göre Dünyada 50 milyon,Türkiye’de ise yaklaşık 700 bin epilepsi hastası olduğu tahmin ediliyor.

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