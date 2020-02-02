Microsoft Güvenlik İstihabaratı, geçtiğimiz hafta bir helikopter kazasında kızı Gianna ile birlikte hayatını kaybeden eski basketbolcu Kobe Bryant'a ait bir duvar kağıdı fotoğrafının kripto para madencileri tarafından kullanılmaya başlandığını ortaya çıkardı. Microsoft Güvenlik İstihabaratı, basketbol efsanesinin fotoğrafının yer aldığı bir fotoğrafta güvenlik açığı tespit edildiğini, resme ‘cryptojacking’ yazılımı yerleştirildiğini açıkladı. Hackerlar, zararlı yazılım aracılığıyla kullanıcıların cihazlarındaki işlemciyi kullanıp bu yolla kripto para madenciliği yapıyor. Yetkililerin açıklamasında "Dünya NBA efsanesinin ardından yas tutarken, siber suçlular bu trajediden yarar sağlamaya çalışıyor" ifadelerine yer verildi. Aynı yöntem, daha önce Taylor Swift ve Scarlett Johansson'ın video ve fotoğraflarında da hackerlar tarafından uygulanmıştı.