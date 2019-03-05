Hadi ipucu: “Savaş uçaklarının isimlerinin başındaki kodların anlamı nedir?”
Hadi uygulaması 5 Mart Salı gününün ipucu sorusunu paylaştı. Uygulama takipçilerine “Savaş uçaklarının isimlerinin başındaki kodların anlamı nedir?” sorusunu yöneltti. İşte ipucu sorununun cevabı…
Hadi bilgi yarışması uygulaması haftanın ikinci gününde takipçilerine “Savaş uçaklarının isimlerinin başındaki kodların anlamı nedir?” sorusunu sordu. İşte cevap…
CEVAP
F-16 (Fighting Falcon- Savaşan Şahin)
1978 yılında üretilen F-16 tipi savaş uçakları Dünya’da hala kullanılıyor. F-16 savaş uçakları içerisinde en çok üretilen ikinci savaş uçağı olma ünvanına sahiptir. Havadaki kabiliyet ve başarıları ile hala Avrupa ve NATO ülkelerinin hava kuvvetlerinde aktif olarak rol almaktadır.