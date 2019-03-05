Hadi bilgi yarışması uygulaması haftanın ikinci gününde takipçilerine “Savaş uçaklarının isimlerinin başındaki kodların anlamı nedir?” sorusunu sordu. İşte cevap…

CEVAP

F-16 (Fighting Falcon- Savaşan Şahin)

1978 yılında üretilen F-16 tipi savaş uçakları Dünya’da hala kullanılıyor. F-16 savaş uçakları içerisinde en çok üretilen ikinci savaş uçağı olma ünvanına sahiptir. Havadaki kabiliyet ve başarıları ile hala Avrupa ve NATO ülkelerinin hava kuvvetlerinde aktif olarak rol almaktadır.



