Haftanın ilk gününde Hadi bilgi yarışmasının ipucu sorusu belli oldu. Yarışma bir dizinin adını soruyor ve şu şekilde soruyu geçiyor: "Pazartesi sendromunu favori dizileriyle atlatan hadiciler burada mı? Bugün ipucumuz dizi tarihinin sevilen klasiklerinin birinden geliyor! Sheldon Cooper, Leonard Hofstadter ve Howard Wolowitz karakterlerinin yer aldığı dizi hangisidir?"

CEVAP: THE BIG BANG THEORY

BIG BANG THEORY HAKKINDA

The Big Bang Theory veya kısaca TBBT, Chuck Lorre ve Bill Prady tarafından yaratılmış Amerikan durum komedisi. İlk kez 24 Eylül 2007'de CBS'de yayınlanmıştır.

Kaliforniya'nın Pasadena şehrinde geçen dizi, beş ana karakter etrafında gelişiyor: Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nde çalışan iki üstün zekalı ev arkadaşı olan deneysel fizikçi Leonard Hofstadter ve teorik fizikçi Sheldon Cooper, garson ve oyunculuğa hevesli sarışın karşı komşuları Penny, Leonard ve Sheldon'ın doktorası olmayan uzay mühendisi tuhaf iş arkadaşları Howard Wolowitz ve yine aynı yerde çalışan astrofizikçi Rajesh Koothrappali. Bu dört erkeğin bilime ve bilim kurguya olan ilgileri ve zekaları, Penny'nin sosyal beceri ve normal davranışlarıyla yan yana gelince komik sonuçlar doğuruyor. Ayrıca 3 yardımcı oyuncu bazı bölümlerde ana oyuncu olarak dizide yer almıştır: Üniversiteden iş arkadaşları ve hem Leonard hem de Howard'ın eski sevgilisi Leslie Winkle, Penny'nin çalıştığı şirkette part-time garson olarak çalıştığı sırada Howard'la arkadaş olan mikrobiyolog Bernadette Rostenkowski ve bir çevirimiçi arkadaşlık sitesi aracılığıyla Sheldon ile tanışan nörobiyolog ve bir nevi Sheldon'ın kadın versiyonu Amy Farrah Fowler.

Prodüksiyonu Warner Bros. Television ve Chuck Lorre Productions tarafından yapılan dizi, 2009 yılında Televizyon Eleştirmenleri Derneği tarafından en iyi komedi dizisi seçilmiş ve Jim Parsons da canlandırdığı Sheldon Cooper karakteri ile komedi dalında bireysel başarı ödülü almıştır.