2004 yılında rap albümü çıkaran futbolcu kimdir?

Birçok ünlü sanatçının da eşlik etmesiyle 2004 yılında rap tarzında bir albüm çıkaran futbolcu kimdir? İşte merak edilen sorunun cevabı…

CEVAP

Ümit Davala

ÜMİT DAVALA KİMDİR?

Ümit Aydın Davala, 30 Temmuz 1973, Mannheim doğumlu, sağ kanat mevkiinde görev almış Türk eski millî futbolcu, teknik direktör, amatör rap sanatçısıdır. Ümit Davala futbol yaşantısına 1981 senesinde VfR Mannheim altyapısı ile adım atmıştır.

Ümit Davala Daha sonra sırasıyla Afyonspor, İstanbulspor, Diyarbakır, Galatasaray, Milan, İnter ve Werder Bremen formalarını giymiştir. Türkiye U-21 formasını 7 kez giymiş 2 gol kaydetmiştir. Türkiye A Milli Takım formasını ise toplam 41 kez giymiş ve 4 gol atmıştır. 2008 yılından beri Galatasaray Yardımcı antrenörlüğü yapan Ümit Davala aslen Afyonkarahisar'lıdır. Tuzlaspor takımının yönetimini Yıldıray Baştürk, Cihan Haspolatlı ve Murat Erdoğan ile birlikte devraldıklarını açıklamışlardır.

Ümit Davala Galatasaray yardımcı antrenörüdür.