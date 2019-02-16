16 Şubat Hadi ipucu sorusu: “Büyük kedilerin en büyüğü hangisidir?”

Hadi uygulaması belgesel gecesi oyunu için ipucu sorusunu paylaştı. Bu akşam 20:30’da başlayacak olan belgesel gecesi oyunu için uygulama “Hem güzelliklerine hem güçlerine hayran olduğumuz büyük kedilerin en büyüğü hangisi?” sorusunu takipçilerine sordu. İşte detaylar…

CEVAP

Kaplan

KAPLANLAR HAKKINDA

Kaplan, kedigiller familyasından etçil bir memeli hayvan türü ve büyük kediler ailesinin dört üyesinden biridir. Hint alt kıtası dünyada yaşayan vahşi kaplanların %80'ine ev sahipliği yapmaktadır. Kuzeyde Sibirya, güneyde Hindistan ile Malakka yarımadası arasındaki bölgelerde bulunur. Büyük kedi ailesinin en büyüğü olan kaplanların beden ağırlıkları yaklaşık 330 kg’dır.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) dünya üzerinde yaşayan kaplan sayısının 3900'e kadar gerilediğini duyurdu. Kaplan yaklaşık iki milyon yaşında olan bir türdür. Dünya üzerindeki varlığı neredeyse insan kadar eski olan kaplan Asya kıtasından dünyaya yayıldı.

Kaplan, yaşadığı ekosistemdeki besin piramidinin en üstünde yer alan yırtıcılardandır. Piramidin alt katmanlarındaki türlerle beslenerek onların sayılarını da dengede tutar. Bu sayede ekosistemdeki bitki örtüsü ile alt katmanlardaki türlere ait birey sayısı arasındaki ilişki dengelenmiş olur.

Kaplan bir "şemsiye tür"dür. Yani bir ekosistemde kaplanın varlığı, onun altında yer alan diğer türlerin de yeterli miktarda var olduğu anlamına gelir. Bir kaplanın yaşamını sürdürebilmesi için yaklaşık 100 kilometrekare büyüklüğünde bir doğal alana ihtiyaç vardır. Dolayısıyla bir birey ya da çift için ayrılacak en küçük koruma alanında yaşayan fil, gergedan, ayı, orangutan, geyik gibi tehlike altında olan pek çok türün de korunması sağlanmış olur. Her kaplanın çizgisi kendisine özgüdür. Bu çizgiler tıpkı insanlardaki parmak izi gibi ayırt edicidir ve bireyin kimliğini tanımlamaya yarar.