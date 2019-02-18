18 Şubat 2019 Hadi yarışmasının öğlenki ipucu sorusu belli oldu. 12.30'da başlayacak olan yarışmanın bir sorusu "Tarkan" filminden geliyor. Uygulama sorusu ise şu şekilde geçiyor: İpucumuz unutulmaz bir Yeşilçam sahnesinden geliyor. Tarkan film serisinde dev ahtapotun Tarkan'ı öldürmeye çalıştığı sahneyi hatırlıyor musunuz sevgili hadiciler? Peki bu sahnenin yer aldığı filmle ilgili neler biliyoruz?

CEVAP: TARKAN VİKİNG KANI

Filmde, Tarkan’ın Vikingler tarafından kaçırılan Yonca Hatun'u kurtarmaya çalışması konu edilir. Hun İmparatoru Atilla, Avrupa devletlerini tek tek fethetmeye başlar. Bu yüzden zayıflayan ülkeler İskandinavya'dan gelen Viking tehlikesine karşı savunmasız kalırlar. İyice güçlenen Vikingler, Atilla'nın kızı Yonca Hatun'u isteyen Çin İmparatoru’yla anlaşma yaparlar. Bunun üzerine, Hun kalesini kuşatarak Yonca Hatun’u esir alırlar. Tarkan, Yonca Hatun’u kurtarıp aynı zamanda intikam almak için Vikingler’in peşine düşer.