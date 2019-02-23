Hadi uygulaması 19:30’da yapılacak ailece bilgi yarışması için ipucu sorusunu paylaştı. Uygulama takipçilerine “Antik dünyanın 7 harikasından tamamı insan tarafından inşa edilmiş, olağanüstü güzellikte antik yapılardır. Ne yazık ki bir tanesi hariç tüm bu yapılar yangın ve deprem gibi nedenlerle yok olmuşlar... Peki günümüze kadar ayakta kalmayı başaran yapı hangisidir?” sorusunu yöneltti. İşte detaylar…

CEVAP

KEOPS PİRAMİDİ

Keops Piramidi, Khufu Piramidi ya da Büyük Piramit; günümüzde Mısır'ın başkenti Kahire'nin bir parçası olan Gize'yi (El Giza) çevreleyen antik “Gize mezar kenti”nde bulunan üç anıtsal piramitten en eski ve en büyük olanıdır. MÖ 2551-2560 yılları civarında yapıldığı sanılan bu anıtsal kompleks, Dünya'nın 7 Harikası'ndan biri olup, bu yedi harika içinde günümüze kadar ulaşan tek eserdir, varlığını günümüze dek hemen hemen tam olarak sürdürebilmiş olanıdır.

Bu piramit Mısır firavunu “Khufu” adına inşa edilmiş anıtsal bir yapıdır. İnsan yapımı olduğu ve yapımının yaklaşık yirmi yıl sürdüğü sanılıyor. Hacmi ve kütlesi bakımından Dünya’daki en büyük yapay yani insan yapımı yapı olarak kabul edilmiştir. Büyük Piramit bir ana kayanın üzerine inşa edilmiştir, yapı 2.3 milyon kireçtaşı (kalker) taş bloktan oluşur.