Hadi bilgi yarışmasının 25 Şubat tarihli akşam ipucu sorusu geçildi. Yarışmada 12 sorudan bir tanesi "Hava olaylarına ne kadar hakimiz hadiciler? Bugünkü ipucumuz oradan geliyor... Hızı saatte 120 km’yi aşan, Beaufort ölçeğine göre en üst kademede yer alan rüzgarlara ne ad verilir biliyor muyuz?" şeklinde...

CEVAP: KASIRGA

Kasırga ya da tropikal siklon, büyük çaplı ve çok şiddetli Beaufort ölçeğine göre saatte 118 km'den fazla hızla ve dönerek esen tropik rüzgâr. Doğu Büyük Okyanus ve Güney Atlantik hariç subtropikal ve tropikal iklim kuşağındaki bütün sıcak denizlerde sık sık meydana gelir. Ağustos, Eylül aylarında Antiller'de görülür.