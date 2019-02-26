Hadi ipucu sorusu: Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada piyano çalarken paylaştığı videosu ile büyük beğeni toplayan oyuncu kimdir?
Hadi uygulaması 26 Şubat ikinci ipucu sorusunu paylaştı. Uygulama takipçilerine “Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada piyano çalarken paylaştığı videosu ile büyük beğeni toplayan oyuncu kimdir?” sorusunu yöneltti. İşte ipucu sorusunun cevabı…
Hadi bilgi yarışması uygulaması günün ikinci ipucu sorusunu paylaştı. Uygulama “Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada piyano çalarken paylaştığı videosu ile büyük beğeni toplayan oyuncu kimdir?” sorusunu takipçilerine sordu. İşte cevap…
CEVAP
İlker Kaleli
İLKER KALELİ KİMDİR?
İlker Kaan 1984 yılında İstanbul’da doğan Türk sinema, dizi oyuncusu, İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Yönetimi mezunudur. İlker Kaleli London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA)’da oyunculuk eğitimi almıştır. Eğitim gördüğü süreçte ayrıca Şahika Tekand’a ait Stüdyo Oyuncuları topluluğunda oyunculuk dersleri almıştır.