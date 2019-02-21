Hadi ipucu sorusu: “Grand Theft Auto:Vice City'in baş karakteri hakkında neler biliyoruz?”
Hadi uygulaması günün üçüncü ipucu sorusunu takipçileriyle paylaştı. Uygulama takipçilerine “Grand Theft Auto:Vice City'in baş karakteri hakkında neler biliyoruz?” sorusunu yöneltti. İşte ipucu sorusunun cevabı…
Bu akşam 19:30’da başlayacak olan Hadi bilgi yarışmasının ipucu sorusu bu sefer efsanevi bir video oyunundan geliyor. Uygulama takipçilerine “Grand Theft Auto:Vice City'in baş karakteri hakkında neler biliyoruz?” sorusunu sordu. İşte detaylar…
CEVAP
Tommy Vercetti
Grand Theft Auto:Vice City oyununun baş karakteri olan Tommy'nin başından geçen olaylara tanık olunan oyun, birçok karakteri de içerisinde barındırıyor.
OYUN HAKKINDA
Oyun, 1980'lerin Florida'sında geçer. Oyun 1986'da Miami örnek alınarak tasarlanmış olan Vice City'de hapisten yeni çıkmış bir mafya üyesi olan Tommy Vercetti karakteri üzerine kuruludur. Oyunda Grand Theft Auto III'teki RenderWare grafik motoru kullanılmıştır. Ana karakter Tommy Vercetti, Al Pacino'nun canlandırdığı Tony Montana'dan esinlenilmiştir.
KARAKTERLER
Tommy Vercetti (Ana karakter), Lance Vance, Ken Rosenberg, Sonny Forelli, Avery Carrington, Juan Garcia Cortez, Kent Paul, Ricardo Diaz, Umberto Robina, Auntie Poulet, Steve Scott, Mitch Baker, Phil Cassidy, Jezz Torrent, Hilary King, Cam Jones, Candy Suxxx, Alex Shrub, Donald Love, Mercedes Cortez, Victor Vance, Ernest Kelly, Rico, Dolores, Jethro, Dwaine, Gonzales.