Bu akşam 19:30’da başlayacak olan Hadi bilgi yarışmasının ipucu sorusu bu sefer efsanevi bir video oyunundan geliyor. Uygulama takipçilerine “Grand Theft Auto:Vice City'in baş karakteri hakkında neler biliyoruz?” sorusunu sordu. İşte detaylar…

CEVAP

Tommy Vercetti

Grand Theft Auto:Vice City oyununun baş karakteri olan Tommy'nin başından geçen olaylara tanık olunan oyun, birçok karakteri de içerisinde barındırıyor.

OYUN HAKKINDA

Oyun, 1980'lerin Florida'sında geçer. Oyun 1986'da Miami örnek alınarak tasarlanmış olan Vice City'de hapisten yeni çıkmış bir mafya üyesi olan Tommy Vercetti karakteri üzerine kuruludur. Oyunda Grand Theft Auto III'teki RenderWare grafik motoru kullanılmıştır. Ana karakter Tommy Vercetti, Al Pacino'nun canlandırdığı Tony Montana'dan esinlenilmiştir.

KARAKTERLER

Tommy Vercetti (Ana karakter), Lance Vance, Ken Rosenberg, Sonny Forelli, Avery Carrington, Juan Garcia Cortez, Kent Paul, Ricardo Diaz, Umberto Robina, Auntie Poulet, Steve Scott, Mitch Baker, Phil Cassidy, Jezz Torrent, Hilary King, Cam Jones, Candy Suxxx, Alex Shrub, Donald Love, Mercedes Cortez, Victor Vance, Ernest Kelly, Rico, Dolores, Jethro, Dwaine, Gonzales.