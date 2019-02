Hadi uygulaması bu akşam gerçekleştirilecek bilgi yarışması için ipucu sorusunu takipçileriyle paylaştı. Uygulama “Hande Yener'in düet yaptığı Avustralyalı dünyaca ünlü şarkıcı kimdir?” sorusunu takipçilerine yöneltti. İşte sorunun cevabı…

CEVAP

Faydee

Hande Yener'in geçtiğimiz aylarda bir şarkısında düet yaptığı Faydee, popüler şarkılarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Shaggy ile yaptığı Habibi isimli düetinde dikkatleri üzerine çeken Faydee Hande Yener ile Gravity isimli parçaya imza atmıştı.

FAYDEE KİMDİR?

2 Şubat 1987 tarihinde Avustralya'da doğmuş Lübnan asıllı şarkıcıdır. 2008'den bugüne müzik piyasasında etkindir. İlk olarak "Breakthrough/Not In The Mood" ile çıkış yapmıştır. Devamında yaptığı başarılı çalışmaları ile adından sıkça söz ettirmiştir. 2013'te çıkarttığı "Laugh Till U Cry" isimli single çalışması Romanya, Almanya, İtalya, Rusya gibi birçok ülkede yayınlanmıştır ve 6 hafta boyunca Romanya müzik listesinde 1 numarada kalmıştır. 2013 Ekim'de çıkartmış olduğu single parçası "Can't Let Go" ise sanatçıyı en çok dinlenenler arasına sokmuş ve birçok ülkede müzik listelerine girmeyi başarmıştır. “Wonder Why”, “Never Ever”, "Forget The World" ve "Say My Name" şarkıları da müzik listelerine girmiştir.