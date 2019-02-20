Hadi ipucu sorusu: İkinci Bahar dizisinin oyuncu kadrosu...

20 Şubat Hadi'nin öğlenki yarışmasının ipucu sorusu belli oldu. Yarışma İkinci Bahar dizisindeki usta oyuncuları soruyor. Uygulama "İpucumuz gönüllere taht kurmuş bir diziden geliyor... Ali Haydar ile Hanım karakterlerinin işte ve aşkta ikinci baharı yaşamalarını konu edinen İkinci Bahar dizisini hatırlıyoruz değil mi? Peki, 3 sezon izleyicilerini ekranlara kilitleyen bu efsane dizi hakkında neler biliyoruz? Mesela usta oyuncu kadrosu desek?" sorusuna yanıt arıyor.

CEVAP TÜRKAN ŞORAY - ŞENER ŞEN

İstanbul’un en eski semtlerinden birinde, Samatya'da bir kebapçı dükkanı. Antep Sofrası ve sahibi Ali Haydar... Eşi ölmüş, kızlarıyla birlikte yaşar. Bilgedir, bu dünyayı okumadan devşirmiş, nazik, sevecen, mert ve dürüst bir insan. Bir gün, dükkanında çalışmaya başlayan Hanım’la tanışır. Haksızlıklara karşı gelen, gururlu, inatçı, aklına koyduğunu yapan bir kadın. Duygusal ama kızdığında dişi bir kaplana dönüşen... Ve kebapçı dükkanında başlayan bir sevda öyküsü... Etrafındaki tüm karakterlerle birlikte, bize küçük insanların dünyasına destansı bir yolculuk yaptırır. Haydar’a umutsuzca aşık, üç koca eskitmiş afet-i devran Neriman; babasından sevgi görmediği için kan kardeşi Haydar’ın can düşmanı Vakkas; Ali Haydar’ın biri munis, diğeri erkek gibi, öbürü küçük kızları Melek, Cennet ve Huriye; Hanım’ın asi çocukları Ulaş ve Gülsüm; Ali Haydar’ın dükkanında kendini bulan dünya gezgini Timoti; esnafın belalısı, Neriman’ın kardeşi Şeco; Şeco'nun eşi ve amiri Tansu; kasap Melahat; Ali Haydar’ın sert babası Zülfikar; Vakkas’ın Melek’e sevdalı pısırık oğlu Medet ve diğerleri... İşte sevinçleri, kaygıları, umutları, umutsuzlukları, öfkeleri, acıları, mutlulukları ve sevdaları ile “Öteki Türkiye”nin hikayesi

İKİNCİ BAHAR OYUNCU KADROSU

Şener Şen - Ali Haydar Suruç

Türkan Şoray - Hanım Meriç

Ozan Güven - Ulaş Meriç

Nurgül Yeşilçay - Gülsüm Meriç

Settar Tanrıöğen - Vakkas Resuloğlu

Tarık Papuççuoğlu - Vakkas Resuloğlu

Arif Erkin Güzelbeyoğlu - Zülfikar Suruç

Nedim Saban - Medet Resuloğlu

Yasemin Çonka - Melek Suruç Resuloğlu

Devin Özgür Çınar - Cennet Suruç

Barış Dinçel - Timuçin Dürüst

Güven Hokna - Neriman Dürüst

Gül Onat - Safiye

Merve Er - Huriye Suruç

Nihal Menzil - Sakine Resuloğlu

Mehmet Ali Oral - Murat

Özkan Uğur - Şecaattin Dürüst

Tan Sağtürk - Timothy Percons

Meral Okay - Kasap Melahat

Uluç Özkök - Ali

Cezmi Baskın - Kızıl Basri

Nazlı Tosunoğlu - Tansu

İpek Değer - Ceren

Gülen Karaman - Ceren'in annesi

Volkan Akkaya - Ceren'in kardeşi

Ahmet Camcıoğlu - Kaptan

Ali Sirmen - Halil Başkomiser

Kemal İnci - Besim Bey

Gülden Avşaroğlu - Arzu

Ercüment Serpil - Sedat (dana)

Devrim Nas - Murat

Şenay Gürler - Murat'ın annesi

Süavi Eren - Murat'ın babası

Ekim Mağden - Ömer

Bekir Erdem Öz - Manav Nuri

Rafi Emeksiz - Seyyar satıcı

Mehmet Güreli - Balıkçı

Ahmet Arıman - Kuruyemişçi Ahmet

Haldun Boysan - Kasap Veysel

Bülent Oran - Davut Meriç (Hanım'ın babası)