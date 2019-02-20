Hadi ipucu sorusu: İkinci Bahar dizisinin oyuncu kadrosu...
Hadi ipucu sorusu belli oldu. Soru 3 sezon boyunca ekranda kalan ve büyük bir başarıya atan bir diziden geliyor. Yarışmacılara İkinci Bahar dizisinin oyuncu kadrosu soruluyor.
20 Şubat Hadi'nin öğlenki yarışmasının ipucu sorusu belli oldu. Yarışma İkinci Bahar dizisindeki usta oyuncuları soruyor. Uygulama "İpucumuz gönüllere taht kurmuş bir diziden geliyor... Ali Haydar ile Hanım karakterlerinin işte ve aşkta ikinci baharı yaşamalarını konu edinen İkinci Bahar dizisini hatırlıyoruz değil mi? Peki, 3 sezon izleyicilerini ekranlara kilitleyen bu efsane dizi hakkında neler biliyoruz? Mesela usta oyuncu kadrosu desek?" sorusuna yanıt arıyor.
CEVAP TÜRKAN ŞORAY - ŞENER ŞEN
İstanbul’un en eski semtlerinden birinde, Samatya'da bir kebapçı dükkanı. Antep Sofrası ve sahibi Ali Haydar... Eşi ölmüş, kızlarıyla birlikte yaşar. Bilgedir, bu dünyayı okumadan devşirmiş, nazik, sevecen, mert ve dürüst bir insan. Bir gün, dükkanında çalışmaya başlayan Hanım’la tanışır. Haksızlıklara karşı gelen, gururlu, inatçı, aklına koyduğunu yapan bir kadın. Duygusal ama kızdığında dişi bir kaplana dönüşen... Ve kebapçı dükkanında başlayan bir sevda öyküsü... Etrafındaki tüm karakterlerle birlikte, bize küçük insanların dünyasına destansı bir yolculuk yaptırır. Haydar’a umutsuzca aşık, üç koca eskitmiş afet-i devran Neriman; babasından sevgi görmediği için kan kardeşi Haydar’ın can düşmanı Vakkas; Ali Haydar’ın biri munis, diğeri erkek gibi, öbürü küçük kızları Melek, Cennet ve Huriye; Hanım’ın asi çocukları Ulaş ve Gülsüm; Ali Haydar’ın dükkanında kendini bulan dünya gezgini Timoti; esnafın belalısı, Neriman’ın kardeşi Şeco; Şeco'nun eşi ve amiri Tansu; kasap Melahat; Ali Haydar’ın sert babası Zülfikar; Vakkas’ın Melek’e sevdalı pısırık oğlu Medet ve diğerleri... İşte sevinçleri, kaygıları, umutları, umutsuzlukları, öfkeleri, acıları, mutlulukları ve sevdaları ile “Öteki Türkiye”nin hikayesi
İKİNCİ BAHAR OYUNCU KADROSU
Şener Şen - Ali Haydar Suruç
Türkan Şoray - Hanım Meriç
Ozan Güven - Ulaş Meriç
Nurgül Yeşilçay - Gülsüm Meriç
Settar Tanrıöğen - Vakkas Resuloğlu
Tarık Papuççuoğlu - Vakkas Resuloğlu
Arif Erkin Güzelbeyoğlu - Zülfikar Suruç
Nedim Saban - Medet Resuloğlu
Yasemin Çonka - Melek Suruç Resuloğlu
Devin Özgür Çınar - Cennet Suruç
Barış Dinçel - Timuçin Dürüst
Güven Hokna - Neriman Dürüst
Gül Onat - Safiye
Merve Er - Huriye Suruç
Nihal Menzil - Sakine Resuloğlu
Mehmet Ali Oral - Murat
Özkan Uğur - Şecaattin Dürüst
Tan Sağtürk - Timothy Percons
Meral Okay - Kasap Melahat
Uluç Özkök - Ali
Cezmi Baskın - Kızıl Basri
Nazlı Tosunoğlu - Tansu
İpek Değer - Ceren
Gülen Karaman - Ceren'in annesi
Volkan Akkaya - Ceren'in kardeşi
Ahmet Camcıoğlu - Kaptan
Ali Sirmen - Halil Başkomiser
Kemal İnci - Besim Bey
Gülden Avşaroğlu - Arzu
Ercüment Serpil - Sedat (dana)
Devrim Nas - Murat
Şenay Gürler - Murat'ın annesi
Süavi Eren - Murat'ın babası
Ekim Mağden - Ömer
Bekir Erdem Öz - Manav Nuri
Rafi Emeksiz - Seyyar satıcı
Mehmet Güreli - Balıkçı
Ahmet Arıman - Kuruyemişçi Ahmet
Haldun Boysan - Kasap Veysel
Bülent Oran - Davut Meriç (Hanım'ın babası)