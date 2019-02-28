Hadi ipucu sorusu: Pac-man’i kaç hayalet kovalıyor?

28 Şubat akşamki Hadi ipucu sorusu Instagram hesabından duyuruldu. 20.30'da başlayacak yarışmanın ödülü 10 bin TL... Uygulama soruyu "İpucumuz 1980 yılında piyasaya sürülmüş ve kısa sürede popüler olmuş klasik bir oyundan geliyor... Pac-man'i duymayan veya oynamayan var mı aramızda hadiciler? Peki oyundaki korkulu rüyamız olan hayaletler hakkında bize neler söyleyebilirsiniz? Mesela Pac-man’i kaç hayalet kovalıyor biliyor muyuz?" şeklinde geçti.

CEVAP: 4 (DÖRT)

Yuvarlak sarı adam Pac-Man'dir.

Amaç her kademedeki 244 adet noktayı temizlemektir. Tahta tamamen boşaldığında bir sonraki aşamaya geçeceksiniz. 255 Kademe sonunda oyun kilitlenir ve sona erer.

Pac-Man'in yediği her nokta 10 puan değerindedir.

Pac-Man'in tahtayı temizlemesini engellemeye çalışan dört adet canavar ya da hayalet vardır, bunlar:

Gölge | Kırmızı

Hızlı | Pembe

Utangaç | Mavi

Mahkum | Sarı

Hayaletler oyuna hayalet kutusundan başlar ve birer birer dışarı çıkarlar (yukarıdaki sırayla)

Eğer Pac-Man hayaletlerden birisi tarafından yenirse bir can kaybeder.

Oyuna 3 canla başlarsınız (Sol alt köşede 2 Pac-Man görülür) ve 10.000 puana ulaştığınızda bir can daha elde edersiniz.

244 noktanın dördü enerji toplarıdır. Pac-Man bunlardan birisini yediğinde hayaletler gittikleri yönün tersine gitmeye başlarlar ve başlangıç seviyelerinde renkleri koyu maviye döner (Enerji toplarının her biri 50 puan değerindedir). Hayaletler mavi renk olduklarında Pac-Man'i yiyemezler ancak Pac-Man onları yiyebilir.

Bir hayalet öldüğünde, gözleri kutuya geri döner. Belli bir zaman sonra ise hayalet geri dönecektir.

Pac-Man ne kadra çok hayalet yerse, hayaletlerden o kadar çok puan kazanacaktır:

İlk hayalet | 200 puan

İkinci hayalet | 400 puan

Ü.çüncü hayalet | 800 puan

Dördüncü hayalet | 1600 puan

Belli bir süre sonra, mavi hayaletler yanıp sönmeye başlarlar (5'er kez) ve sonunda kendi renklerine dönerler. Kademelerde ilerledikçe bu süre giderek azalacaktır. Bazı kademeler arasında verilen molalarda bu süre biraz daha artabilir.

Oyunda iki adet tünel girişi vardır, bir adet sağda, bir adet de solda. Örneğin soldakine girilmesi durumunda, sağdakinden çıkılır (ve tersi de doğrudur)