Hadi muffin yapalım
Renk renk, yumuşacık oyun hamurları çocukların en sevdiği oyuncakların başında geliyor ve bu aktivite Çocuğunuzu üretmeye ve düşünmeye yönlendirir.
30 Temmuz 2021, Cuma 11:51 Son Güncelleme:
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Renkli boncuklar, muffin (küçük kek) kalıbı,
mumlar ve oyun hamurları / Yaş: 3
NASIL OYNANIR? Çocuğunuzun muffin yaparken ne kadar yaratıcı olabileceğini merak ediyor musunuz? Evet, hadi başlayalım! Muffin kâğıtları içerisine istediğiniz boyutta veya şekilde oyun hamurlarını yerleştiriniz. Geri kalan tüm her şey sizin ve çocuğunuzun yaratıcılığına kalmış. Mumlar dikebilirsiniz, oyun hamurunda şekiller yapıp ekleyebilirsiniz, boncuklarla süsleyebilirsiniz ve daha birçok şey… İsterseniz bu oyunu birkaç kişi daha ile beraber oynayıp, oyunu pastacılığa kadar çevirebilirsiniz. Seçim sizin!
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