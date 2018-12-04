  • Haberler
  • Magazin
  • Hadi'nin 4 Aralık akşam ipucu sorusu: Pop Mevsimi listesinin 4. şarkısı nedir?

Hadi'nin 4 Aralık akşam ipucu sorusu: Pop Mevsimi listesinin 4. şarkısı nedir?

Hadi bu akşam yine yüklü bir ödülle yarışmacıların karşısına çıkıyor. Bugünkü konu pop müziği... Yarışmanın geçtiği soru şu şekilde: Pop Mevsimi listesinin 4. şarkısı nedir?

04 Aralık 2018, Salı 16:31
A A
Hadi'nin 4 Aralık akşam ipucu sorusu: Pop Mevsimi listesinin 4. şarkısı nedir?

4 Aralık Hadi ipucu sorusu belli oldu. Bu akşamki ödül 30 bin TL... Yarışma pop müziği sorusuyla yarışmacıların karşısına çıkıyor ve şu şekilde soruyu iletiyor: "Pop Mevsimi listesinin 4.şarkısını not etmeyi sakın unutma... Yarışmaya herkesten bir adım önde başla"

CEVAP: A Canım – Mabel Matiz

A CANIM ŞARKI SÖZLERİ

Sana öyle dargınım ki 

Hisler içimde karışıyor 

Kendimi bile beğenmiyorum 

Şeytanım şuurumla savaşıyor 


Hissediyorsan, sen de bi' dökül o zaman 

Evimden yurdumdan mı kovucan? 

Akmıyorsa, benden bu kadar o zaman 

Elinle koysan da bulunmam 


A canım ben de beşerim bak 

Sazımın telleri toprak 

Beni baştan bi çıkarırsan 

Nasıl yandık haberin yok 


Seviyorsun sevmiyorsun 

Sevdalık bunun neresinde?

Kantar hep kendinden mi yana? 

Har vurup harman savurduğun halde 


Hissediyorsan, sen de bi dökül o zaman 

Evimden yurdumdan mı kovucan? 

Akmıyorsa, benden bu kadar o zaman 

Elinle koysan da bulunmam 


A canım ben de beşerim bak 

Sazımın telleri toprak 

Beni baştan bi çıkarırsan 

Nasıl yandık haberin yok 


Geldim üryan, yangın her yan 

Kırıldı aynam, görecek mi? 

Aşk ile terli bu hayvan 

Desturla öğrenecek mi?

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.