Hadi'nin 4 Aralık akşam ipucu sorusu: Pop Mevsimi listesinin 4. şarkısı nedir?
Hadi bu akşam yine yüklü bir ödülle yarışmacıların karşısına çıkıyor. Bugünkü konu pop müziği... Yarışmanın geçtiği soru şu şekilde: Pop Mevsimi listesinin 4. şarkısı nedir?
4 Aralık Hadi ipucu sorusu belli oldu. Bu akşamki ödül 30 bin TL... Yarışma pop müziği sorusuyla yarışmacıların karşısına çıkıyor ve şu şekilde soruyu iletiyor: "Pop Mevsimi listesinin 4.şarkısını not etmeyi sakın unutma... Yarışmaya herkesten bir adım önde başla"
CEVAP: A Canım – Mabel Matiz
A CANIM ŞARKI SÖZLERİ
Sana öyle dargınım ki
Hisler içimde karışıyor
Kendimi bile beğenmiyorum
Şeytanım şuurumla savaşıyor
Hissediyorsan, sen de bi' dökül o zaman
Evimden yurdumdan mı kovucan?
Akmıyorsa, benden bu kadar o zaman
Elinle koysan da bulunmam
A canım ben de beşerim bak
Sazımın telleri toprak
Beni baştan bi çıkarırsan
Nasıl yandık haberin yok
Seviyorsun sevmiyorsun
Sevdalık bunun neresinde?
Kantar hep kendinden mi yana?
Har vurup harman savurduğun halde
Hissediyorsan, sen de bi dökül o zaman
Evimden yurdumdan mı kovucan?
Akmıyorsa, benden bu kadar o zaman
Elinle koysan da bulunmam
A canım ben de beşerim bak
Sazımın telleri toprak
Beni baştan bi çıkarırsan
Nasıl yandık haberin yok
Geldim üryan, yangın her yan
Kırıldı aynam, görecek mi?
Aşk ile terli bu hayvan
Desturla öğrenecek mi?