4 Aralık Hadi ipucu sorusu belli oldu. Bu akşamki ödül 30 bin TL... Yarışma pop müziği sorusuyla yarışmacıların karşısına çıkıyor ve şu şekilde soruyu iletiyor: "Pop Mevsimi listesinin 4.şarkısını not etmeyi sakın unutma... Yarışmaya herkesten bir adım önde başla"

CEVAP: A Canım – Mabel Matiz

A CANIM ŞARKI SÖZLERİ

Sana öyle dargınım ki

Hisler içimde karışıyor

Kendimi bile beğenmiyorum

Şeytanım şuurumla savaşıyor





Hissediyorsan, sen de bi' dökül o zaman

Evimden yurdumdan mı kovucan?

Akmıyorsa, benden bu kadar o zaman

Elinle koysan da bulunmam





A canım ben de beşerim bak

Sazımın telleri toprak

Beni baştan bi çıkarırsan

Nasıl yandık haberin yok





Seviyorsun sevmiyorsun

Sevdalık bunun neresinde?

Kantar hep kendinden mi yana?

Har vurup harman savurduğun halde





Hissediyorsan, sen de bi dökül o zaman

Evimden yurdumdan mı kovucan?

Akmıyorsa, benden bu kadar o zaman

Elinle koysan da bulunmam





A canım ben de beşerim bak

Sazımın telleri toprak

Beni baştan bi çıkarırsan

Nasıl yandık haberin yok





Geldim üryan, yangın her yan

Kırıldı aynam, görecek mi?

Aşk ile terli bu hayvan

Desturla öğrenecek mi?