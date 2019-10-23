Hadise 34 yaşına girdi

34. yaşına giren Hadise, arkadaşlarıyla akşam yemeğinde buluştu.

Geceden fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.

"Siz olmadan olmaz!"

Hadise ayrıca doğum gününü kutlayan hayranlarına, “Siz olmadan olmaz! Her anımda, mutlu ve mutsuz anımda yanımdasınız. Koşulsuz şartsız hepinizi çok seviyorum iyi ki varsınız, duygulandım” dedi.

Derin dekolteyi seviyor

Giydiği kıyafetlerle sürekli konuşulan Hadise, derin dekolteli bir kıyafet tercih etti.

Hadise, kıyafetleri nedeniyle bazı kişiler tarafından sık sık eleştiriliyor.



