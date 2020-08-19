Hadise 9 ay önce büyük konuşmuş

Uzun süredir gözlerden uzak aşk yaşayan Hadise ve Kaan Yıldırım, birlikteliklerini ilan etti. Bir süre önce Yıldırım Hadise ile olan fotoğrafını Instagram hesabından yayınlamıştı. Hadise de, Instagram'dan sevgilisi ile yer aldığı kareyi paylaşınca daha önce söylediği sözler akıllara geldi.

Hadise fotoğrafını "Yanımda, sağımda, solumda, ufkumda... Yanında, yazında, kışında, tüm baharlarında..." notuyla paylaştı.

Hadise'nin ekranlarda "Aşığım arkadaşlar birisi var hayatımda hiç demedim, demeyeceğim de. Instagram'da sevgilimi asla takip etmeyeceğim, asla resim koymayacağım. Ben öyle bir insan değilim" sözleri akıllara geldi.







