Hadise önceki akşam Kıbrıs Concorde Hotel'de sahneye çıktı.

Soruları yanıtlayan şarkıcı, Almanya konserinde giydiği iddialı sahne kıyafeti hakkında konuştu. Kostümün daha önce Adriana Lima'nın Victoria's Secret defilesinde giydiği ortaya çıkınca eleştirilen şarkıcı, ''Ben o kıyafet için kendi tasarımım demedim. Adriana Lima'yı da taklit etmedim. O kıyafeti kendi vücuduma göre şekillendirdim ve swarovski taşlarla süsledim'' diye konuştu.

Hande Yener'le barıştığı haberleri hakkında da konuşan Hadise, ''Ben Hande Yener'le küsmedim ki barışayım. Biz kadın sanatçılar olarak hepimiz büyük ekiplerle çalışıyoruz. Ben hepimizin başarılı olduğuna inanıyorum ve bütün kadın sanatçıların arkasındayım'' dedi.

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