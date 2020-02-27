Hadise, aşkını ilan etti

Hadise, adının aşk dedikodularına karıştığı Kaan Yıldırım'ın köpeği ile olan karesini sosyal medya hesabından paylaşmış ve aşk dedikodularının fitilini ateşlemişti. Ancak kısa süre önce Hadise'nin, Kaan Yıldırım'ın köpeği ile olan karesini sosyal medya hesabından silmesi kafaları karıştırdı.

"Sana ait olan her şeyi istiyorum"

Çiftin ilişkisinde kriz çıktığı düşünülürken; Yıldırım'ın, Hadise'nin ilişkilerini açık etmesinden dolayı ona kızgın olduğu söylentileri ortaya atıldı. Hadise ise son hamlesiyle adeta iddiaları yalanladı. Şarkıcı, 'The Notebook' filmindeki, "Kolay olmayacak. Gerçekten zor olacak! Bu konuda her gün çalışmak zorundayız, ama bunu yapmak istiyorum çünkü seni istiyorum. Sana ait olan her şeyi istiyorum. Sonsuza dek. Sen ve ben... Her gün" repliğini paylaştı. 34 yaşındaki popçunun bu paylaşımı sosyal medyadaki takipçileri tarafından 'aşk ilanı' olarak yorumlandı.

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