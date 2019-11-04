Hadise: Çok fazla konuşmasınlar, ülkemle gurur duyuyorum!

Sahne öncesi basınla bir araya gelen Hadise, mülteci çocuklar hakkında konuştu ve Türkiye’nin bu konudaki duruşuna övgüler yağdırdı:

'Cumhurbaşkanımız sahip çıktı'

“Çocuk deyince benim için akan sular durur. Mülteciler konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızı çok takdir ediyorum. Çünkü hiç kimse bu yavrucuklara sahip çıkmazken Cumhurbaşkanımız sahip çıktı. Türkiye onlara kollarını açtı.”

'Çok fazla konuşmasınlar'

Şarkıcı sözlerine şöyle devam etti:

“Bu konuda bize tepki gösteren ülkeler de çok fazla konuşmasınlar. Takdir etsinler, alkışlasınlar sadece. Biz yüzümüzde sivilce çıkınca travma yaşıyoruz ama bu çocuklar annelerini, babalarını, her şeylerini kaybetmiş. Biz ülke olarak onlara anne-baba oluyoruz. Bunların geleceğini bir tek Türkiye düşünüyor. İşte bu yüzden ülkemle gurur duyuyorum.”





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