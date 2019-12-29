Hadise, derin bacak dekoltesiyle dikkatleri çekti

Kırmızı ve yeşil renklerinin harmanlandığı bir elbise giyen Hadise verdiği cesur pozu sosyal medyada paylaştı. Daha önce yaptığı paylaşımlarla beğeni rekoru kıran Hadise yine sosyal medyayı salladı. Cesur bacak dekoltesiyle dikkatleri üzerine çekti. Hadise'nin fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni aldı.





Kırmızı elbisesiyle çok beğenilmişti

Son dönemde şarkıları ve sahne şovları kadar yayınladığı fotoğraflarla da dikkat çeken Hadise, O Ses Türkiye'nin yılbaşı çekiminde tercih ettiği kırmızı elbisesiyle çok beğenilmişti. Yılbaşına özel seçtiği kırmızı ve göğüs dekolteli elbisesiyle verdiği pozlar sosyal medyada çok beğenildi. Stiline servet harcadığı bilinen Hadise'nin Dolce&Gabanna'ya ait bu elbisesi çok beğenildi.