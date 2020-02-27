Hadise iki günde sevgilisi Kaan Yıldırım'ı özledi
Hadise annesi Gülnihal Açıkgöz’ün doğum gününü kutlamak için önceki gün Belçika’ya gitti. Ama iki günde yeni sevgilisi, oyuncu Kaan Yıldırım’ı özledi.
27 Şubat 2020, Perşembe 07:35 Son Güncelleme:
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Hadise aşkına duyduğu hasreti de romantik bir film olan ‘The Notebook’tan şu sözleri Instagram’da paylaşarak ifade etti: “Kolay olmayacak. Çok zor olacak. Her gün çok uğraşmak zorunda kalacağız. Ama seni istediğim için bunu yapmak istiyorum. Seni her şeyinle istiyorum. Sonsuza dek. Sen ve ben... Her gün.”
Hadise'nin aşkı Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek'le paylaştığı fotoğrafla ortaya çıkmıştı. Şimdilerde Hadise ve Kaan Yıldırım'ın İstinye'de birlikte kaldıkları iddia ediliyor. Hatta çift birbirinin ailesiyle bile tanışmış.
https://www.instagram.com/p/B8_vWJQncrJ/
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