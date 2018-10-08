Hadise: Kalbimin en derinine dokunuyor

Bir süredir ailesiyle yaşadığı sıkıntılarla gündeme gelen Hadise, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile takipçilerini adeta hüzünlendirdi.

"UMARIM SİZDE DE AYNI ETKİYİ BIRAKIR"

Hadise paylaşımına, "Bazen zihninizi, iç dünyanızı, hislerinizi yansıtan şarkılar duyarsınız... Bu şarkı her seferinde bana kendimi hatırlatıyor... Kalbimin en derinine dokunuyor.. Umarım sizde de aynı etkiyi yaratır." notunu düştü.

ANNESİ HAYATINA SON VERMEK İSTEMİŞTİ

Hadise'nin annesinin intihar girişiminde bulunmuş, sebebinin ise Hadise ve kardeşleri arasındaki anlaşmazlıklar olduğu ifade edilmişti. Bu olayların ardında Hadise kardeşleriyle birlikte yürüttükleri ticari faaliyetlerin durdurmuştu.